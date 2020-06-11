Попросить помощи онлайн у всего мира

Попросить помощи онлайн у всего мира

Попросить помощи онлайн у всего мира

Если вы попали в безвыходное положение, то на этой странице, в комментариях, можно попросить помощи у людей, денег на карту или еще что требуется

Вы можете убедиться сами, помогают тут или нет

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782 Комментарий
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Михайло
Михайло
13.06.2020 02:44

Терміново потрібні гроші. 13тисяч .
Залишилося часу менший чим 24год. Допоможе хто зможе.

2
0
Ответить
Сергей
Сергей
06.10.2020 22:53
Reply to  Михайло

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
марина
марина
17.06.2020 23:41

КОМУ -НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ПИШИТЕ Я ПОМОГУ ВАМ milana477mila@gmail.com

21
-9
Ответить
Людмила
Людмила
18.06.2020 09:25
Reply to  марина

Спасибо Вам

2
-4
Ответить
Юлия
Юлия
03.09.2020 07:56
Reply to  марина

Прошу помощи не могу зделать все анализы ребёнку врачи ничего не делают скорые приезжают и уезжают ребёнок бьётся в судорогах подымается сахар и давление моей доченьке всего 6 лет а врачи наши говорят что вроде всё хорошо я несплю ночами и доченька тоже если кто может помогите. Прошу не осуждайте я просто незнаю что делать денег нет я не работаю так как сама больна.

1
0
Ответить
Александр
Александр
05.09.2020 09:47
Reply to  Юлия

Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты по ссылке —
https://go.cityclub.finance/click-HQN2PHS6-NJFQCMOR?bt=25&tl=1

1
-7
Ответить
Валентина
Валентина
14.10.2020 22:48
Reply to  Александр

Нужна помодь деньгами

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
08.09.2020 14:40
Reply to  марина

Нужны деньги для оплаты кредита в размере 35000р, плотить нечем, из за пандемии потерял хорошую работу и живу на подработках, номер карты 4276400052754042

2
-4
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:25
Reply to  Сергей

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
-1
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:33
Reply to  Сергей

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
-2
Ответить
Наталья
Наталья
10.09.2020 10:24
Reply to  марина

Здравствуйте мне нужна помощь

0
-1
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:15
Reply to  Наталья

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
-1
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:33
Reply to  Наталья

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
-1
Ответить
Таня
Таня
11.09.2020 21:40
Reply to  марина

Помогите пожалуйста, надо срочно 27 000,номер карты 4890494697538270

1
-1
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:16
Reply to  Таня

kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
ОЛЬГА
ОЛЬГА
29.09.2020 15:01
Reply to  Сергей

ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:34
Reply to  Таня

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
ОЛЬГА
ОЛЬГА
29.09.2020 15:01
Reply to  Анатолий

ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ

0
0
Ответить
Александр
Александр
12.09.2020 10:34
Reply to  марина

Здравствуйте,Марина.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Недавно брал кредит в Сбербанке в 150000 рублей на лечение и имплантацию зубов.Нечем есть.Но 3 месяца назад на производстве получил закрытый перелом правой ноги шириной 1,8мм и потерял работоспособность.Кредит перестал платить.Моя жизнь превратилась в ад,мне постоянно звонят,шлют сообщения,звонят незнакомые люди.Ежемесячно я должен был платить по 5872 рубля.За три месяца долг вместе с процентами вырос до 28000 рублей.Может быть в октябре выйду на работу и смогу самостоятельно обслуживать долг,но сейчас не могу.Я прошу вас и умоляю,если можете,помогите мне. Карта 5336 6903 4008 8691.

1
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:17
Reply to  Александр

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:34
Reply to  Александр

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Александр
Александр
14.09.2020 15:17
Reply to  марина

Нужна помощь нечем платить кредит осталось заплатить 25000 т р не могу выйти на работу перелом ноги и руки

0
0
Ответить
Александр
Александр
14.09.2020 15:26
Reply to  Александр

4890 4947 4751 4438 киви

0
0
Ответить
Павел
Павел
15.09.2020 23:53
Reply to  марина

кредит в 300000р. не могу закрыть нужна помощь ! Готов отработать!

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:27
Reply to  Павел

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:17
Reply to  Павел

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:35
Reply to  Павел

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Александр
Александр
18.09.2020 13:02
Reply to  марина

Помогите пожалуйста!!!!Я в отчаянии.Из-за пандемии организация ушла в простои,зарплата упала в разы.Огромный кредит в 2 миллиона,заблокировали карту.Жить не на что,а у меня семья.Подработок не найти,так как устроен официально.Увольняться не хочу,потеряю стаж.Я уверен,что наладится,но вот только когда,не знает даже начальство.Помогите,ПРОШУ,Я верну,обещаю,как только работа пойдёт.Вот карта,на которую можно перевести:2202 2004 9964 9612.Телефон для связи со мной,чтоб обсудить детали:8 922 093 85 71.Меня зовут Александр

0
0
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Сергей
Сергей
19.09.2020 19:27
Reply to  Александр

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:18
Reply to  Александр

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:35
Reply to  Александр

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Алёна
Алёна
22.09.2020 23:44
Reply to  марина

Здравствуйте! Меня зовут Алёна Рождественская 1982 года рождения,из города Выкса Нижегородской области. Мать-одиночка,воспитываю дочь 11 лет. Оказалась в тяжёлой жизненной ситуации. Нет родственников, нахожусь на больничном листе более 2 года(не могу восстановиться после операции на позвоночнике),передвигаюсь на костылях и с помощью трости. А сейчас в данный момент только после очередной операции ещё с неснятыми швами выписали домой. Официально числюсь на заводе (сортировщик-сдатчик) но приступить не могу-цех считается тяжёлый и 2-ой список вредности,комиссия не даёт допуск находиться в цеху ,другой работы не предлагают, мутузят меня ,что бы у меня сдали нервы совсем и я просто подала на рассчёт-так как уволить не могу ни по каким статям-как мать одиночку. Выплаты по больничному листу очень малы,не хватает даже на товары первой необходимости, и на продукты питания.,чем могла помогала церковь давали купы,сахар,чай. И с жильём попала в трудную ситуацию-Отец умер не оставив завещание и теперь пришла женщина которая родила от него 2-х детей и подала на ДНК и вступление в права наследства.Полтора года водит меня по судам.У неё мама действующий врач в Выксе-даже суд не берёт во внимание-что она любовница была-суд все права на её сторону перевёл.Третий год живу на чужой жил площади(откуда меня выгоняют).Не могу восстановиться после операции -любовница покойного отца водит меня по судам и полиции.Обращалась во все инстанции-документы что дом (в котором я и дочь прописаны-приведён этой женщиной в не жилое состояние- заключение есть)-соц.защита города Выксы видела и знает моё положение.Писала уполномоченному по правам ребенка-спустили в соц.защиту города Выксы.Пришли посмотреть,и ушли. Все власти предпочли не замечать нас и нашу проблему.Только с экрана телевизора говорят о помощи-но всё ощутила на себе-НИ ЧЕГО.По этому осталось обратиться к ВАМ-неравнодушным гражданам о помощи.Спим на одной кровати.У дочери нет компьютера.Дом чужой экономим газ,пол холодный-может есть возможность у кого-то отдать ковёр на пол.У нас нет ни чего,даже холодильник чужой.Наш дом разваливается и разграблен.. Только что выписали из больницы после операции,состояние не очень хорошее.Требуются дорогие препараты для восстановления.Очень прошу откликнуться и помочь неравнодушных людей . Буду рада любой помощи.За ранее Вас благодарю . С уважением к Вам Рождественская Алёна..Будем рады самой маленькой копеечки.Не оставайтесь равнодушными, помогите нам, пожалуйста.Мой номер телефона-89049203014.Я не скрываюсь можете приехать к нам ,я вам все документы предоставлю. 

0
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Ольга
Ольга
23.09.2020 12:43
Reply to  марина

Мне нужна помощь

0
0
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Алексей
Алексей
25.09.2020 12:53
Reply to  марина

Здравствуйте, меня зовут Алексей, я полная сирота, я подавал документы на государственное обеспечение, жду долго, прошу вашей помощи, кто сколько может, мне хочется купить себе одежды, кроссовки уже в дырках, опека говорит жди денег тогда купишь уже как месяц ношу одну и туже одежду, уже наступает холод не знаю что мне делать, если нужно отправлю документы то что я сирота полная. Прошу пожалуйста вашей помощи кто сколько может: 6769 0700 2643 1032

0
0
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Станислав
Станислав
26.09.2020 15:36
Reply to  марина

Помогите пожалуйста нужно 5000 тысяч рублей перевести деньги можно по номеру телефона сбербанк онлайн 89045932644

0
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ОЛЬГА
ОЛЬГА
29.09.2020 13:43
Reply to  марина

ЗДРАВСТВУЙТЕ МНЕ НУЖНА СРОЧНО ЗА КВАРТИРУ ПЛАТИТЬ НЕ ЧЕМ ДЕТЕЙ НЕ ЧЕМ КОРМИТЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ

0
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Калия
Калия
07.10.2020 16:04
Reply to  марина

Здравствуйте! Мне нужна помагите пожалуста сваи праблем решим потом вернуться

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Мария
Мария
07.10.2020 21:35
Reply to  марина

Очень стыдно и не удобно писать тут и просить деньги у не знакомых людей. Но ситуация Беззысходная. Помогите люди прошу, муж привез к себе на родину с ребенком и кинул тут и теперь я с дочкой маленькой одна. Без денег, без еды. Я гражданка Беларусии, а муж РФ но он ничего не оформил. И я ничего не оформила так как он сказал что сам все оформит. Но не оформил. И теперь я не знаю как мне уехать от сюда ребенка кормить нечем, и уехать не за что! Помогите пожалуйста если есть еще добрые люди. Если что киньте кто сколько может на карту что бы моя дочь не страдала. 4276 3800 9389 0627 Мария ф

0
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Олег
Олег
08.10.2020 14:12
Reply to  марина

А вы реально помогаете!?

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Дмитрий
Дмитрий
11.10.2020 08:19
Reply to  марина

Добрый день, прошу материальной помощи для своей семьи. Живем в глубинке, с матерью и бабушкой, они обе на пенсии. У нас несколько кредитов, которые уходят на поддержание нашего старого дома от окончательного разваливания. Пенсия маленькая, работы(особенно теперь в пандемию) здесь у нас высокооплачиваемую не найти. Кредиты давят, дом стареет, а я хочу увезти мать с бабушкой туда, где они будут спокойно радоваться жизни. Я не прошу халявы, мне нужна помощь в получении необходимой профессии(3D-специалиста), для которой требуются хороший новый компьютер, графический планшет и оплата онлайн-университета. Средняя зарплата 3D специалиста 100т.р., то есть через год-полтора я смогу решить все наши проблемы и обеспечить родителям достойную жизнь. Но мне нужна помощь, один я не справлюсь, перепробовал уже всё, что можно… В будущем даю слово, что так же займусь помощью нуждающимся, ведь безнадежность порой хуже смерти…
Прошу Вас, дайте мне шанс. Сумма нужна немалая, около 120 000р, но если хотябы часть, уже будет попроще.
Карта сбербанка 4817 7601 6826 7346

0
0
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Татьяна
Татьяна
11.10.2020 17:10
Reply to  марина

Помогите пожалуйста🙏

0
0
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Lacf
Lacf
12.10.2020 18:24
Reply to  марина

Прошу финансовую помощь. Кто Сколько сможет Сбербанк р / счёт 42306810662032420015 спасибо большое

0
0
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Анна
Анна
13.10.2020 21:08
Reply to  марина

Вы всем помогаете?

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анатолий
анатолий
14.10.2020 14:38
Reply to  марина

Здравствуйте марина моей семье очень срочно нужна помощь ..нам нужно восстановить срочно дом после пожара сам пенсионер пенсия 6800 жена уволилась с работы по состоянию здоровья чтобы ей встать на группу нужно обследование а все платно помимо всего нас еще и кредитами обложили 20 процентов высчитывают с пенсии общая сумма кредитов более 2500000 тыс около 40 тыс нужно на обследование в общей сложности нам нужно около 850 тыс это вместе с ремонтом дома подробно могу написать с почты и подтвердить все сказанное документами помогите пожалуйста уже холод а жить нам практически не где да и жене нужна помощь затягивать нельзя и звонками замучили по кредитам за ранее спасибо очень надеюсь на отклик помощь можно прислать на карту 2202200344154453 карта мир сбербанк или 4817760233155716 карта виза сбербанк .. с надеждой Анатолий Т.

0
0
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Елена
Елена
15.10.2020 13:56
Reply to  марина

Можете помочь мне? Я мать 4 деток.

0
0
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Oleg
Oleg
17.10.2020 23:49
Reply to  марина

Я не знаю как обратиться к ВАМ, раньше можно — товарищи, сейчас господа?- не факт я пенсионер -11тыс так меня оценило государство.

Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше

0
0
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Oleg
Oleg
17.10.2020 23:54
Reply to  марина

Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше

0
0
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Елена
Елена
22.06.2020 19:50

Помогите!киви кошелёк 9133317546

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:36
Reply to  Елена

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Лидия
Лидия
21.07.2020 22:45

Здравствуйте!Прошу вас о помощи!Я мать одиночка,маленький ребёнок на руках,очень срочно нужны деньги на оплату комнаты..Нужно оплатить 15 тысяч.Кто сколько сможет киньте на киви кошелек 89588206382. Прошу вас помогите

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:36
Reply to  Лидия

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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АНАТОЛИЙ
АНАТОЛИЙ
29.07.2020 12:26

ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗМЕРЕ 250000 РУБ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ.ЖИТЬ НЕГДЕ.РОДСТВЕННИКОВ БЛИЗКИХ НЕТ.ПОЛУЧИЛ КОМПРЕССИОНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА.ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ У ЗНАКОМЫХ.НОМЕР КАРТЫ 639002499034792900 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВАМ ВСЕМ

Last edited 2 месяцев назад by АНАТОЛИЙ
0
-1
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Сергей
Сергей
19.09.2020 19:28
Reply to  АНАТОЛИЙ

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:37
Reply to  АНАТОЛИЙ

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Ольга
Ольга
04.08.2020 10:32

dengami.pomogu@bk.ru помогу деньгами пишите

0
-3
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антонина
антонина
04.09.2020 01:57
Reply to  Ольга

ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ.        номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429 

2
0
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Сергей Германович.
Сергей Германович.
11.09.2020 10:14
Reply to  антонина

Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ
Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании.
alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович.

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:37
Reply to  антонина

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:11
Reply to  антонина

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Эльвира
Эльвира
14.09.2020 15:32
Reply to  Ольга

Помогите мне

0
0
Ответить
ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ
ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ
07.08.2020 14:44

ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ УЧАСТНИКАМ.
Уточняется сразу:
Проект никаких кредитов и займов НЕ ВЫДАЕТ
Всяческого «заливами», «выводом средств из абстрактных банков» и прочего рода сомнительными схемами НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.
И это не благотворительный фонд, хотя и есть возможность бесплатной регистрации.
ОБЩАЯ СУММА ПОДДЕРЖКИ ОГРАНИЧЕНА ТОЛЬКО ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
СРОК начала ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ — от 3 дней с момента регистрации в Проекте.
Страна проживания и возраст участников значения не имеет.
Все вопросы по адресу: pvzaimopomoshch-kontakt@mail.ru
или прикреплённому к профилю данного объявления.

1
-1
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Анна
Анна
10.08.2020 10:35

Помогу в сложной финансовой ситуации annalaz4renko@yandex.ru почта

1
-3
Ответить
Юлия
Юлия
03.09.2020 08:02
Reply to  Анна

Помогите если это возможно мне очень нужна помощь моя доченька болеет ей 6 лет у неё судороги высокое давление и сахар повышается нужно обследование врачи ничего не делают а у меня не денег пройти платно я не работаю так как сама больна.

0
0
Ответить
антонина
антонина
04.09.2020 01:58
Reply to  Анна

ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ.        номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429 

0
0
Ответить
Lana
Lana
05.09.2020 02:06
Reply to  Анна

Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы.​ Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт.
прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:29
Reply to  Lana

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
анатолий
анатолий
14.10.2020 20:32
Reply to  Сергей

скажите пожалуйста здесь действительно помогают просто не написано не одного отклика.. сами понимаете сейчас везде столько сайтов мы с женой уже попадали в ловушку на наших бедах просто решили нажится но вовремя нам подсказали кто это поэтому и приходится спрашивать извините что спросил ..

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:21
Reply to  Lana

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:38
Reply to  Lana

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
оля
оля
11.09.2020 22:40
Reply to  Анна

Анна здравствуйте, я не многодетная, не больная. но попала в тяжелую ситуацию, не ожидала что окажусь слабой. работаю на двух работах, но сил больше нет. перенесла инсульт, но выкоробкалась и опять пахать. но пока тогда болела возник долг отдать не могу пока, помогите сколько можете40817810706402534159

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:21
Reply to  оля

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:39
Reply to  оля

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Александр.
Александр.
12.09.2020 10:42
Reply to  Анна

Здравствуйте,Анна.Меня зовут Александр,мне 58 лет.В результате несчастного случая на производстве я получил сложный закрытый перелом правой ноги,который очень трудно заживает.Возраст уже не тот.И уже 3 месяца не могу выплатить ежемесячные комиссии по моему кредиту в Сбербанке в 5872 рубля ежемесячно.Просто не в состоянии пока работать.Вместе с процентами и пенни мой долг составляет 28000 рублей.Прошу вас и умоляю,это крик души о помощи,помогите мне этой суммой.Начну работать,я верну вам ее.Карта 5336 6903 4008 8691

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:22
Reply to  Александр.

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:40
Reply to  Александр.

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Юлия
Юлия
21.08.2020 18:42

Здравствуйте, прошу помощи, мне нечем кормить детей ,с работы распустили без сохранения заработной платы ,помогите нам пожалуйста 30 рублей на молоко и хлеб карта сбербанка 5336690006920658

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:40
Reply to  Юлия

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Катерина
Катерина
23.08.2020 13:27

Здравствуйте! Сегодня вы смело можете обратиться к владелице сети салонов красоты которая проявила свою инициативу в поддержке людей в трудном финансовом положении. 
Не нужно больше вам тратить время на поиски финансирования. 
Ангелина еженедельно регистрирует по 7 человек 
Каждую неделю 7 человек получают по 100 000 тысяч рублей.
Я как постоянная клиентка салона красоты и близкая подруга владелицы Ангелины оставлю вам ее адрес отправите всё что я указала согласно её установленным правилам. 
Сегодня кто то из вас может стать одним из семи и получить 100 000 тысяч рублей. 
Далее ежемесячно каждого числа месяца ( число месяца это день вашей регистрации) получать от сети салона 5 000 тысяч рублей. 
Для решения вашего вопроса на большую сумму вы также можете с ней обсудить я считаю она вас поймёт и не откажет! Вся работа оплачивается в размере 350 рублей это единая оплата которая от вас потребуется для регистрации постоянного клиента. 
Для того чтобы оправить заявку и стать постоянным клиентом от вас требуется: 
1) Написать отправить первое ваше обращение к Ангелине 
2) Вам необходимо оплатить регистрацию в размере 350 рублей на счет который укажет Ангелина 
3) Пройти небольшой социальный опрос (ответить на пару её вопросов) 
4) Отправить полное ф.и.о полный адрес проживания 
5) Отправить номер счета для зачисления выплаты в размере 100 000 на этот же счёт вы ежемесячно будете получать 5 000 Требования у нее скромные как вы видите, суммы отправляемые вам приличные! 

Желаю вам всего наилучшего, стать ее клиентами и не знать финансовых трудностей. С Уважением Катерина! 
Приём заявок написать письмо Ангелине angelinasmoktunova@gmail.com  

2
-7
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Андрей
Андрей
18.09.2020 15:57
Reply to  Катерина

Спасибо Ангелине за её финансовую помощь.

0
-1
Ответить
Владимир
Владимир
23.09.2020 16:17
Reply to  Андрей

Тебе сколько заплатили за этот комментарий!

1
0
Ответить
Владимир
Владимир
23.09.2020 16:15
Reply to  Катерина

Да по моему это сплошной лохотрон! Переведёт 100000 тысяч а ей нужно перевести 350 рублей предоплату требуют только мошенники! Не ведитесь никто!

1
0
Ответить
Наргиза
Наргиза
26.08.2020 22:35

Люди добрые, помогите кто сколько может, мне больше не на кого надеяться, номер карты сбербанка 5336 6903 3654 0218 Спасибо!!

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:23
Reply to  Наргиза

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:41
Reply to  Наргиза

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Елена
Елена
28.08.2020 23:41

Товарищи , помогите

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:41
Reply to  Елена

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Елена
Елена
28.08.2020 23:49

Товарищи помогите пожалуйста решить проблему, школа далеко, хочу машину,хоть Жигули, чтоб только рабочие хочу купить, и корову.Qiwi +79891974185

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:30
Reply to  Елена

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:41
Reply to  Елена

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Екатерина
Екатерина
29.08.2020 00:55

Прошу вас помогите ситуация крайне без выходная!!! Я не могу собрать ребенка в школу…. Понадеялась на горе папашу , просто он обещал, а в итоге он сказал нету денег и в ближайшее время не будет…. Вообщем ребенку в школу идти а у меня на счету 0.86 и ничего не купленно…. Помогите кто сколько сможет номер карты: 4817 7600 2826 9235 очень надеюсь на вашу поддержку!!! Заранее спасибо!!!

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:23
Reply to  Екатерина

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:42
Reply to  Екатерина

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Артем
Артем
29.08.2020 11:08

Попал в очень тяжелую ситуацию с кредитами, точнее микрозаймами. Взял один, затем, чтобы погасить первый взял второй и т.д. Сумма долга сейчас набежала больше 200 т.р. Банки кредиты не дают. Работаю официально, стабильный заработок, но все деньги уходят на пролонгации займов. Моя карта: 4242 0414 7298 7019. Qiwi кошелек: +79508464936. прошу помощи. Даже не безвозмездно. Если вы решите мне помочь, то напишите мне на почту LightUnicorn1982@gmail.com сумму помощи. Со временем всем отдам. Так же, если вы сомневаетесь в моей честности, то можете написать на почту и я предоставлю подтверждение своих долгов. Всем кто поможет огромное Спасибо.

0
0
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Сергей
Сергей
19.09.2020 19:30
Reply to  Артем

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:43
Reply to  Артем

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Марк
Марк
02.09.2020 09:12

Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо)

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:24
Reply to  Марк

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:43
Reply to  Марк

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Марк
Марк
02.09.2020 09:14

Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину, может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо за помощь

0
0
Ответить
Екатерина
Екатерина
02.09.2020 10:50

Здравствуйте всем нужна помощь в покупки инвалидного кресла для ребенка. У ребенка несовершенный остеогинез ребенок ломается постоянно. Карта привязана к номеру 89967062603.

0
0
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иван
иван
02.09.2020 11:44

добрый день.помогите пожалуйста рублей 500-600.сходить в магазин.я бы не попросил но сейчас на больничном.попал с другом в аварию.перелом руки в двух местах.помощи ждать не от кого.спасибо за понимание карта
4276540048379501

0
0
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Наталья
Наталья
02.09.2020 16:51

Нужны деньги на реабилитацию (инсульт+перелом) 250000 рублей- очень хочу подняться, помогите,кто может Qivi кошелек+79159327296

0
0
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Сергей Германович.
Сергей Германович.
11.09.2020 10:18
Reply to  Наталья

Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ
Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании.
alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович.

0
0
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Николай
Николай
02.09.2020 18:21

До 2020 года у меня было все хорошо, была работа, жил у родственников и ни чего не предвещало беду. В начале 2020 года из за банкротства компании я потерял работу, из за пондемии быстро найти другую не получилось, начались финансовые проблемы, не чем стало платить за кредиты и за жилье, родственники выписали меня из дома и попросили съехать. Вот так я оказался на улице без средств к существованию, на работу без прописки ни кто не берет. Перебиваюсь копеечными подработками чтоб хоть на еду хватало. Может хоть кто нибудь откликнется на мою проблему( беду ). Так хочется иметь хоть не большой но свой уголок. Киви 89833890728

0
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:25
Reply to  Николай

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:45
Reply to  Николай

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Юлия
Юлия
03.09.2020 07:55

Помогите если это возможно я не могу зделать анализы ребёнку нет денег а в детской поликлинике ничего не делают а ребёнку всё хуже и хуже судороги по 40 мин, давление и сахар повышается.

0
0
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денис
денис
03.09.2020 20:07

oyhugb

0
0
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денис
денис
03.09.2020 20:12

Денис нужна финансовая помощь на операцыю кто сколько сможет для матери. ром. кар. 5536 9138 4912 3860

0
0
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Татьяна
Татьяна
03.09.2020 23:10

Здравствуйте. Никогда не думала, что могу попасть в такую ситуацию, что придётся просить у людей помощи. Обычно сама помогала, но видно этот день настал. Обманул самый близкий и родной человек. Осталась с двумя детьми. Дочке скоро 16 исполнится, а сыну 1,5 годика. Живём на съёмной квартире, которую я оплачиваю с детских денег. У младшего сына в рождённая правосторонняя косолапость. Год гипсовались, но из-за того, что у ребёнка атопический дерматит с рождения(аллергия) не можем выпрямить ножку. Сменили кучу ортопедов последний выписал тутор на правый голеностопный сустав, стопу. Узнавала в ортопедическом салоне, он стоит 4500 рублей. У меня нет возможности на данный момент купить. Поэтому прошу, люди добрые кто сколько сможет. Всё документы, направления могу отправить по ватсапу. Номер карты 5570718338124791(минбанк), номер телефона для связи через ватсапу 89654525394. Заранее всем спасибо.

0
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 12:09
Reply to  Татьяна

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:45
Reply to  Татьяна

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Иван
Иван
04.09.2020 02:56

Помогаю деньгами тем, кому они реально нужны ! пишите на почту, постараемся помочь — dushakov94@bk.ru

1
0
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Александр.
Александр.
12.09.2020 10:53
Reply to  Иван

Здравствуйте Иван.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Я взял кредит в Сбербанке на лечение и вставку зубов,нечем было есть.Но 3 месяца назад на производстве вследствие несчастного случая получил сложный закрытый перелом правой ноги,который заживает очень трудно.Передвигаюсь пока что с тростью.Кредиты в 5872 рубля ежемесячно я перестал платить,просто неоткуда.За это время вместе с пени накопился долг в 28000 рублей.Платить нечем.Надеюсь скоро выйти на работу и смогу сам обслуживать кредит.Но не уверен в этом.Нога не заживает,течет какая-то дрянь из нее.Прошу вас и умоляю помочь мне в выплате хотя бы этой суммы в 28000 рублей.Меня уже замучили звонками и угрозами.Жизнь превратилась в кошмар.Карта 5336 6903 4008 8691.

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 20:46
Reply to  Александр.

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Александр
Александр
04.09.2020 14:53

Добрый день. Хочу закончить курсы масажиста и помогать людям. Работаю техником по пожарной сигнализации зп 40т . 10т кредит 17 ипотека + 5-7т камуналка . Купить кушетку и курсы нет возможности. Если есть у кого возможность помогите.
На практике массаж бесплатно приходите.
Помочь по номеру телефона 8963 695 41 01

1
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 12:10
Reply to  Александр

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:04
Reply to  Александр

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Екатерина
Екатерина
04.09.2020 21:10

Попала в сложную финансовую ситуацию, набрала кредиты, попадала в больницы, не платили на работе, влезла в микрофинансовые долги, каждый день звонят коллекторы, платить нечем, пожалуйста помогите..
Карта: 5336 6903 8699 1907

0
0
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Сергей
Сергей
19.09.2020 19:32
Reply to  Екатерина

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 12:11
Reply to  Екатерина

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:04
Reply to  Екатерина

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Lana
Lana
05.09.2020 02:03

Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы. Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт.
прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔

0
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:27
Reply to  Lana

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:05
Reply to  Lana

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Александр
Александр
05.09.2020 10:48

Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты — https://go.cityclub.finance/click-BQLU1RW2-KIGQCNLB?bt=25&tl=1

0
-1
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Наталья
Наталья
05.09.2020 18:24

Очень хочу пройти реабилитацию и подняться(инсульт+перелом шейки бедра) на первое время нужно 250000 рублей.У кого есть возможность и желание — помогите пожалуйста.Благодарю. Всем здоровья и благополучия. С уважением Наталья

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 12:11
Reply to  Наталья

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анна
Анна
06.09.2020 03:59

Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:33
Reply to  Анна

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:05
Reply to  Анна

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Анна
Анна
06.09.2020 04:10

Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 12:12
Reply to  Анна

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:06
Reply to  Анна

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
олеся
олеся
07.09.2020 22:41

помогите , нужно срочно 20000 руб , на ремонт , провести воду в дом, надоело ходить с ведрами 2202201369464959

0
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:28
Reply to  олеся

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:06
Reply to  олеся

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Мария
Мария
08.09.2020 01:21

Здравствуйте, срочно нужно поменять крышу у дома кредиты не дают. Если бы жила одна не просила бы, но у меня трое несовершеннолетних на руках не проходите мимо пожалуйста мимо помогите кто сколько может

0
0
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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:29
Reply to  Мария

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:07
Reply to  Мария

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Мария
Мария
08.09.2020 01:24

Номер карты 63900267 9007411873 это я мама троих детей кому нужно поменять крышу у дома будем благодарны всем кто откликнется

0
0
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Виктория
Виктория
08.09.2020 06:26

Здравствуйте добрые люди очень срочна нужна помощь на продукты на работе сократили осталась без работы с двумя детьми на руках мне просто завтра вообще не чем будет кормить помогите пожалуйста 5570309348636642 моя карта буду очень сильно благодарна не оставайтесь равнодушными пожалуйста

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:32
Reply to  Виктория

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Елена
Елена
08.09.2020 13:19

Помогите срочно нужны деньги болею у меня 2 детей с мужем я не живу скиньте на карту кто сможет 5000рн к 5164 7300 0167 0168

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 12:14
Reply to  Елена

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:08
Reply to  Елена

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Евгений
Евгений
08.09.2020 13:49

Прошу помощи. Взяли ипотеку в сбербанке на строительство дома в 2018 году 2600000 рублей, платеж ежемесячный 29539 рублей. Я работаю, з/п всего 14250, жена в декрете. Платить стало невозможно. Прошу помощи, кто сколько может. Заранее огромное спасибо. Номер р/с 42307810135030029666.

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:34
Reply to  Евгений

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:08
Reply to  Евгений

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Максим
Максим
08.09.2020 14:47

Добрый день.
Очень прошу финансовой помощи. Несколько лет не получается вылезти из кредитов. Уже должен МФО 160000 р. Долги по коммуналке. Людям должен уже 150000 р. У меня трое детей, жена не работает. Как выбраться не знаю. Проценты капают, отдавать нечем. Необходимо 700000 р. чтоб начать жить, а не существовать.
Помогите пожалуйста. Безвыходная ситуация.
Карта 4276280011448732. Спасибо огромное!

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
19.09.2020 19:34
Reply to  Максим

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:12
Reply to  Максим

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
Ответить
Анна
Анна
08.09.2020 16:42

Здравствуйте, меня зовут Аня я мама двоих детей , 7 и 13 лет они единственное что у меня есть , муж к сожалению попал в тюрьму на 10 лет , осталась без работы на время пандемии и в то же время ребёнок пошёл в первый класс и т.к у меня нет ни кого приходиться водить Лерочку пока самой . В этот момент произошло несчастье средств нету чтоб приобрести холодильник он сломался , а живу я в бараке 24 кв м и там постоянно перебои со светом возможно из за этого , кому не жалко помогите средствами приобрести новый я буду очень благодарна вам !!!! 639002729071631383 Сбербанк Анна Юрьевна

0
0
Ответить
Сергей
Сергей
21.09.2020 09:44
Reply to  Анна

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

0
0
Ответить
Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:12
Reply to  Анна

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

0
0
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Елена
Елена
08.09.2020 19:03

Я нахожусь в тежелой сетуации у меня 2детей нехватает денег на еду икомуналку

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:44
Reply to  Елена

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анастасия
Анастасия
08.09.2020 22:51

Здравствуйте меня зовут Анастасия мне 48лел я председатель СНТ таболинка в городе Камызяке у нас большая проблема живя у воды мы не можем провести себе в СНТ воду уже 30лет у нас нет питьевой воды администрация обещала мы ждали ждали а в итоге оказались в пролете нам сказали что нужно два миллиона а где их взять у нас одни пенсионеры у нас жара стоит 48градусов в тени трубы прогнили едва хватает на ремонт люди действительно не могут собрать таких денег взять кредит не представляется возможным платить не чем будет люди добрые помогите прошу вас чем сможете поверьте ни одна копейка не уйдет в чужие карманы стыдно просить но прошу не за себя людям хочется помочь у нас в СНТ 280 участников если кто от чистого сердца сможете оказать нам помощь заранее благодарны номер карты нашего казначея 2202200817358607 номер телефона председателя 89678346700

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:45
Reply to  Анастасия

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:13
Reply to  Анастасия

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Михаил
Михаил
09.09.2020 01:50

Доброе время суток люди добрые! Прошу финансовой помощи, с работы сократили подработак нет из-за пандемии за съем жилья больше нечем платить 15.08го выселение! Кто скока сможет выручить на дорогу до дома! Номер карты Сбербанка 2202200652831049! Заранее огромное спасибо! Счастья, здоровья вам!

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:46
Reply to  Михаил

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:13
Reply to  Михаил

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Олеся
Олеся
09.09.2020 14:06

Собрала детей в школу! Долг 30000!Просто кошмар. Как жить? Люди? 5547598366695056 Верю в чудо! Спасибо!

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:46
Reply to  Олеся

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:13
Reply to  Олеся

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Светлана
Светлана
09.09.2020 16:40

Помогите пожалуйста, потерял работу 3 кредита, денег даже на еду нету, очень прошу кто чем сможет, на яндекс деньги.410019075662730
заранее большое спасибо.

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:47
Reply to  Светлана

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:14
Reply to  Светлана

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Татьяна
Татьяна
09.09.2020 17:58

Помогите пожалуйста,осталась одна с тремя детьми и мошенники украли последние 25000 руб.Помогите пожалуйста,ситуация очень сложная
2202 2004 4156 6922

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:48
Reply to  Татьяна

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:14
Reply to  Татьяна

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Раиса
Раиса
10.09.2020 00:58

Прошу помощи. Обрести жилье. Мне 60 лет. После двух операций на глаза. Застройщик обманул. Пожалуйста, помогите. карта сбербанка 4817760218399727

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:48
Reply to  Раиса

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:15
Reply to  Раиса

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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Олеся
Олеся
10.09.2020 03:37

Привет! Я в положение, срок 37 недель, скоро рожать . У меня есть кредит и я хочу погасить его, как можно скорей. Если у вас есть возможность мне помочь я буду вам очень благодарна. Я уверена, что если мы будем помогать друг другу, наша жизнь станет намного лучше. Всем спасибо❤ 4274 3200 2620 9562…

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Иван
Иван
10.09.2020 09:45

Если кто может помочь финансово помогите 2202 2009 7525 5116 нужно срочно погасить кредит пожалуйста

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Сергей
Сергей
21.09.2020 09:50
Reply to  Иван

пишите на почту kabanenko278@gmail.com

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Анатолий
Анатолий
21.09.2020 23:15
Reply to  Иван

Пишите на почту doktor130858@gmail.com

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