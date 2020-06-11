Попросить помощи онлайн у всего мира Автор записи:bizhelp Запись опубликована:12.06.2020 Рубрика записиПопросить помощи Комментарии к записи:комментария 782 Если вы попали в безвыходное положение, то на этой странице, в комментариях, можно попросить помощи у людей, денег на карту или еще что требуется Вы можете убедиться сами, помогают тут или нет 4.8 12 votes Article Rating Подписаться Уведомление о новые последующие комментарии новые ответы на мои комментарии {} [+] Имя* Email (Необязательно) {} [+] Имя* Email (Необязательно) 782 Комментарий Oldest Newest Most Voted Inline Feedbacks View all comments Михайло 13.06.2020 02:44 Терміново потрібні гроші. 13тисяч . Залишилося часу менший чим 24год. Допоможе хто зможе. 20 Ответить Сергей 06.10.2020 22:53 Reply to Михайло пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить марина 17.06.2020 23:41 КОМУ -НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ПИШИТЕ Я ПОМОГУ ВАМ milana477mila@gmail.com 21-9 Ответить Людмила 18.06.2020 09:25 Reply to марина Спасибо Вам 2-4 Ответить Юлия 03.09.2020 07:56 Reply to марина Прошу помощи не могу зделать все анализы ребёнку врачи ничего не делают скорые приезжают и уезжают ребёнок бьётся в судорогах подымается сахар и давление моей доченьке всего 6 лет а врачи наши говорят что вроде всё хорошо я несплю ночами и доченька тоже если кто может помогите. Прошу не осуждайте я просто незнаю что делать денег нет я не работаю так как сама больна. 10 Ответить Александр 05.09.2020 09:47 Reply to Юлия Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты по ссылке — https://go.cityclub.finance/click-HQN2PHS6-NJFQCMOR?bt=25&tl=1 1-7 Ответить Валентина 14.10.2020 22:48 Reply to Александр Нужна помодь деньгами 00 Ответить Сергей 08.09.2020 14:40 Reply to марина Нужны деньги для оплаты кредита в размере 35000р, плотить нечем, из за пандемии потерял хорошую работу и живу на подработках, номер карты 4276400052754042 2-4 Ответить Сергей 19.09.2020 19:25 Reply to Сергей пишите на почту kabanenko278@gmail.com 0-1 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:33 Reply to Сергей Пишите на почту doktor130858@gmail.com 0-2 Ответить Наталья 10.09.2020 10:24 Reply to марина Здравствуйте мне нужна помощь 0-1 Ответить Сергей 21.09.2020 09:15 Reply to Наталья пишите на почту kabanenko278@gmail.com 0-1 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:33 Reply to Наталья Пишите на почту doktor130858@gmail.com 0-1 Ответить Таня 11.09.2020 21:40 Reply to марина Помогите пожалуйста, надо срочно 27 000,номер карты 4890494697538270 1-1 Ответить Сергей 21.09.2020 09:16 Reply to Таня kabanenko278@gmail.com 00 Ответить ОЛЬГА 29.09.2020 15:01 Reply to Сергей ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:34 Reply to Таня Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить ОЛЬГА 29.09.2020 15:01 Reply to Анатолий ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ 00 Ответить Александр 12.09.2020 10:34 Reply to марина Здравствуйте,Марина.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Недавно брал кредит в Сбербанке в 150000 рублей на лечение и имплантацию зубов.Нечем есть.Но 3 месяца назад на производстве получил закрытый перелом правой ноги шириной 1,8мм и потерял работоспособность.Кредит перестал платить.Моя жизнь превратилась в ад,мне постоянно звонят,шлют сообщения,звонят незнакомые люди.Ежемесячно я должен был платить по 5872 рубля.За три месяца долг вместе с процентами вырос до 28000 рублей.Может быть в октябре выйду на работу и смогу самостоятельно обслуживать долг,но сейчас не могу.Я прошу вас и умоляю,если можете,помогите мне. Карта 5336 6903 4008 8691. 10 Ответить Сергей 21.09.2020 09:17 Reply to Александр пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:34 Reply to Александр Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Александр 14.09.2020 15:17 Reply to марина Нужна помощь нечем платить кредит осталось заплатить 25000 т р не могу выйти на работу перелом ноги и руки 00 Ответить Александр 14.09.2020 15:26 Reply to Александр 4890 4947 4751 4438 киви 00 Ответить Павел 15.09.2020 23:53 Reply to марина кредит в 300000р. не могу закрыть нужна помощь ! Готов отработать! 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:27 Reply to Павел пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:17 Reply to Павел пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:35 Reply to Павел Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Александр 18.09.2020 13:02 Reply to марина Помогите пожалуйста!!!!Я в отчаянии.Из-за пандемии организация ушла в простои,зарплата упала в разы.Огромный кредит в 2 миллиона,заблокировали карту.Жить не на что,а у меня семья.Подработок не найти,так как устроен официально.Увольняться не хочу,потеряю стаж.Я уверен,что наладится,но вот только когда,не знает даже начальство.Помогите,ПРОШУ,Я верну,обещаю,как только работа пойдёт.Вот карта,на которую можно перевести:2202 2004 9964 9612.Телефон для связи со мной,чтоб обсудить детали:8 922 093 85 71.Меня зовут Александр 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:27 Reply to Александр пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:18 Reply to Александр пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:35 Reply to Александр Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Алёна 22.09.2020 23:44 Reply to марина Здравствуйте! Меня зовут Алёна Рождественская 1982 года рождения,из города Выкса Нижегородской области. Мать-одиночка,воспитываю дочь 11 лет. Оказалась в тяжёлой жизненной ситуации. Нет родственников, нахожусь на больничном листе более 2 года(не могу восстановиться после операции на позвоночнике),передвигаюсь на костылях и с помощью трости. А сейчас в данный момент только после очередной операции ещё с неснятыми швами выписали домой. Официально числюсь на заводе (сортировщик-сдатчик) но приступить не могу-цех считается тяжёлый и 2-ой список вредности,комиссия не даёт допуск находиться в цеху ,другой работы не предлагают, мутузят меня ,что бы у меня сдали нервы совсем и я просто подала на рассчёт-так как уволить не могу ни по каким статям-как мать одиночку. Выплаты по больничному листу очень малы,не хватает даже на товары первой необходимости, и на продукты питания.,чем могла помогала церковь давали купы,сахар,чай. И с жильём попала в трудную ситуацию-Отец умер не оставив завещание и теперь пришла женщина которая родила от него 2-х детей и подала на ДНК и вступление в права наследства.Полтора года водит меня по судам.У неё мама действующий врач в Выксе-даже суд не берёт во внимание-что она любовница была-суд все права на её сторону перевёл.Третий год живу на чужой жил площади(откуда меня выгоняют).Не могу восстановиться после операции -любовница покойного отца водит меня по судам и полиции.Обращалась во все инстанции-документы что дом (в котором я и дочь прописаны-приведён этой женщиной в не жилое состояние- заключение есть)-соц.защита города Выксы видела и знает моё положение.Писала уполномоченному по правам ребенка-спустили в соц.защиту города Выксы.Пришли посмотреть,и ушли. Все власти предпочли не замечать нас и нашу проблему.Только с экрана телевизора говорят о помощи-но всё ощутила на себе-НИ ЧЕГО.По этому осталось обратиться к ВАМ-неравнодушным гражданам о помощи.Спим на одной кровати.У дочери нет компьютера.Дом чужой экономим газ,пол холодный-может есть возможность у кого-то отдать ковёр на пол.У нас нет ни чего,даже холодильник чужой.Наш дом разваливается и разграблен.. Только что выписали из больницы после операции,состояние не очень хорошее.Требуются дорогие препараты для восстановления.Очень прошу откликнуться и помочь неравнодушных людей . Буду рада любой помощи.За ранее Вас благодарю . С уважением к Вам Рождественская Алёна..Будем рады самой маленькой копеечки.Не оставайтесь равнодушными, помогите нам, пожалуйста.Мой номер телефона-89049203014.Я не скрываюсь можете приехать к нам ,я вам все документы предоставлю. 00 Ответить Ольга 23.09.2020 12:43 Reply to марина Мне нужна помощь 00 Ответить Алексей 25.09.2020 12:53 Reply to марина Здравствуйте, меня зовут Алексей, я полная сирота, я подавал документы на государственное обеспечение, жду долго, прошу вашей помощи, кто сколько может, мне хочется купить себе одежды, кроссовки уже в дырках, опека говорит жди денег тогда купишь уже как месяц ношу одну и туже одежду, уже наступает холод не знаю что мне делать, если нужно отправлю документы то что я сирота полная. Прошу пожалуйста вашей помощи кто сколько может: 6769 0700 2643 1032 00 Ответить Станислав 26.09.2020 15:36 Reply to марина Помогите пожалуйста нужно 5000 тысяч рублей перевести деньги можно по номеру телефона сбербанк онлайн 89045932644 00 Ответить ОЛЬГА 29.09.2020 13:43 Reply to марина ЗДРАВСТВУЙТЕ МНЕ НУЖНА СРОЧНО ЗА КВАРТИРУ ПЛАТИТЬ НЕ ЧЕМ ДЕТЕЙ НЕ ЧЕМ КОРМИТЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ 00 Ответить Калия 07.10.2020 16:04 Reply to марина Здравствуйте! Мне нужна помагите пожалуста сваи праблем решим потом вернуться 00 Ответить Мария 07.10.2020 21:35 Reply to марина Очень стыдно и не удобно писать тут и просить деньги у не знакомых людей. Но ситуация Беззысходная. Помогите люди прошу, муж привез к себе на родину с ребенком и кинул тут и теперь я с дочкой маленькой одна. Без денег, без еды. Я гражданка Беларусии, а муж РФ но он ничего не оформил. И я ничего не оформила так как он сказал что сам все оформит. Но не оформил. И теперь я не знаю как мне уехать от сюда ребенка кормить нечем, и уехать не за что! Помогите пожалуйста если есть еще добрые люди. Если что киньте кто сколько может на карту что бы моя дочь не страдала. 4276 3800 9389 0627 Мария ф 00 Ответить Олег 08.10.2020 14:12 Reply to марина А вы реально помогаете!? 00 Ответить Дмитрий 11.10.2020 08:19 Reply to марина Добрый день, прошу материальной помощи для своей семьи. Живем в глубинке, с матерью и бабушкой, они обе на пенсии. У нас несколько кредитов, которые уходят на поддержание нашего старого дома от окончательного разваливания. Пенсия маленькая, работы(особенно теперь в пандемию) здесь у нас высокооплачиваемую не найти. Кредиты давят, дом стареет, а я хочу увезти мать с бабушкой туда, где они будут спокойно радоваться жизни. Я не прошу халявы, мне нужна помощь в получении необходимой профессии(3D-специалиста), для которой требуются хороший новый компьютер, графический планшет и оплата онлайн-университета. Средняя зарплата 3D специалиста 100т.р., то есть через год-полтора я смогу решить все наши проблемы и обеспечить родителям достойную жизнь. Но мне нужна помощь, один я не справлюсь, перепробовал уже всё, что можно… В будущем даю слово, что так же займусь помощью нуждающимся, ведь безнадежность порой хуже смерти… Прошу Вас, дайте мне шанс. Сумма нужна немалая, около 120 000р, но если хотябы часть, уже будет попроще. Карта сбербанка 4817 7601 6826 7346 00 Ответить Татьяна 11.10.2020 17:10 Reply to марина Помогите пожалуйста🙏 00 Ответить Lacf 12.10.2020 18:24 Reply to марина Прошу финансовую помощь. Кто Сколько сможет Сбербанк р / счёт 42306810662032420015 спасибо большое 00 Ответить Анна 13.10.2020 21:08 Reply to марина Вы всем помогаете? 00 Ответить анатолий 14.10.2020 14:38 Reply to марина Здравствуйте марина моей семье очень срочно нужна помощь ..нам нужно восстановить срочно дом после пожара сам пенсионер пенсия 6800 жена уволилась с работы по состоянию здоровья чтобы ей встать на группу нужно обследование а все платно помимо всего нас еще и кредитами обложили 20 процентов высчитывают с пенсии общая сумма кредитов более 2500000 тыс около 40 тыс нужно на обследование в общей сложности нам нужно около 850 тыс это вместе с ремонтом дома подробно могу написать с почты и подтвердить все сказанное документами помогите пожалуйста уже холод а жить нам практически не где да и жене нужна помощь затягивать нельзя и звонками замучили по кредитам за ранее спасибо очень надеюсь на отклик помощь можно прислать на карту 2202200344154453 карта мир сбербанк или 4817760233155716 карта виза сбербанк .. с надеждой Анатолий Т. 00 Ответить Елена 15.10.2020 13:56 Reply to марина Можете помочь мне? Я мать 4 деток. 00 Ответить Oleg 17.10.2020 23:49 Reply to марина Я не знаю как обратиться к ВАМ, раньше можно — товарищи, сейчас господа?- не факт я пенсионер -11тыс так меня оценило государство. Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше 00 Ответить Oleg 17.10.2020 23:54 Reply to марина Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше 00 Ответить Елена 22.06.2020 19:50 Помогите!киви кошелёк 9133317546 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:36 Reply to Елена Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Лидия 21.07.2020 22:45 Здравствуйте!Прошу вас о помощи!Я мать одиночка,маленький ребёнок на руках,очень срочно нужны деньги на оплату комнаты..Нужно оплатить 15 тысяч.Кто сколько сможет киньте на киви кошелек 89588206382. Прошу вас помогите 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:36 Reply to Лидия Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить АНАТОЛИЙ 29.07.2020 12:26 ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗМЕРЕ 250000 РУБ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ.ЖИТЬ НЕГДЕ.РОДСТВЕННИКОВ БЛИЗКИХ НЕТ.ПОЛУЧИЛ КОМПРЕССИОНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА.ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ У ЗНАКОМЫХ.НОМЕР КАРТЫ 639002499034792900 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВАМ ВСЕМ Last edited 2 месяцев назад by АНАТОЛИЙ 0-1 Ответить Сергей 19.09.2020 19:28 Reply to АНАТОЛИЙ пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:37 Reply to АНАТОЛИЙ Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Ольга 04.08.2020 10:32 dengami.pomogu@bk.ru помогу деньгами пишите 0-3 Ответить антонина 04.09.2020 01:57 Reply to Ольга ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ. номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429 20 Ответить Сергей Германович. 11.09.2020 10:14 Reply to антонина Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании. alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович. 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:37 Reply to антонина Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:11 Reply to антонина Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Эльвира 14.09.2020 15:32 Reply to Ольга Помогите мне 00 Ответить ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ 07.08.2020 14:44 ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ УЧАСТНИКАМ. Уточняется сразу: Проект никаких кредитов и займов НЕ ВЫДАЕТ Всяческого «заливами», «выводом средств из абстрактных банков» и прочего рода сомнительными схемами НЕ ЗАНИМАЕТСЯ. И это не благотворительный фонд, хотя и есть возможность бесплатной регистрации. ОБЩАЯ СУММА ПОДДЕРЖКИ ОГРАНИЧЕНА ТОЛЬКО ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. СРОК начала ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ — от 3 дней с момента регистрации в Проекте. Страна проживания и возраст участников значения не имеет. Все вопросы по адресу: pvzaimopomoshch-kontakt@mail.ru или прикреплённому к профилю данного объявления. 1-1 Ответить Анна 10.08.2020 10:35 Помогу в сложной финансовой ситуации annalaz4renko@yandex.ru почта 1-3 Ответить Юлия 03.09.2020 08:02 Reply to Анна Помогите если это возможно мне очень нужна помощь моя доченька болеет ей 6 лет у неё судороги высокое давление и сахар повышается нужно обследование врачи ничего не делают а у меня не денег пройти платно я не работаю так как сама больна. 00 Ответить антонина 04.09.2020 01:58 Reply to Анна ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ. номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429 00 Ответить Lana 05.09.2020 02:06 Reply to Анна Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы. Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт. прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔 — 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:29 Reply to Lana пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить анатолий 14.10.2020 20:32 Reply to Сергей скажите пожалуйста здесь действительно помогают просто не написано не одного отклика.. сами понимаете сейчас везде столько сайтов мы с женой уже попадали в ловушку на наших бедах просто решили нажится но вовремя нам подсказали кто это поэтому и приходится спрашивать извините что спросил .. 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:21 Reply to Lana пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:38 Reply to Lana Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить оля 11.09.2020 22:40 Reply to Анна Анна здравствуйте, я не многодетная, не больная. но попала в тяжелую ситуацию, не ожидала что окажусь слабой. работаю на двух работах, но сил больше нет. перенесла инсульт, но выкоробкалась и опять пахать. но пока тогда болела возник долг отдать не могу пока, помогите сколько можете40817810706402534159 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:21 Reply to оля пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:39 Reply to оля Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Александр. 12.09.2020 10:42 Reply to Анна Здравствуйте,Анна.Меня зовут Александр,мне 58 лет.В результате несчастного случая на производстве я получил сложный закрытый перелом правой ноги,который очень трудно заживает.Возраст уже не тот.И уже 3 месяца не могу выплатить ежемесячные комиссии по моему кредиту в Сбербанке в 5872 рубля ежемесячно.Просто не в состоянии пока работать.Вместе с процентами и пенни мой долг составляет 28000 рублей.Прошу вас и умоляю,это крик души о помощи,помогите мне этой суммой.Начну работать,я верну вам ее.Карта 5336 6903 4008 8691 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:22 Reply to Александр. пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:40 Reply to Александр. Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Юлия 21.08.2020 18:42 Здравствуйте, прошу помощи, мне нечем кормить детей ,с работы распустили без сохранения заработной платы ,помогите нам пожалуйста 30 рублей на молоко и хлеб карта сбербанка 5336690006920658 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:40 Reply to Юлия Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Катерина 23.08.2020 13:27 Здравствуйте! Сегодня вы смело можете обратиться к владелице сети салонов красоты которая проявила свою инициативу в поддержке людей в трудном финансовом положении. Не нужно больше вам тратить время на поиски финансирования. Ангелина еженедельно регистрирует по 7 человек Каждую неделю 7 человек получают по 100 000 тысяч рублей. Я как постоянная клиентка салона красоты и близкая подруга владелицы Ангелины оставлю вам ее адрес отправите всё что я указала согласно её установленным правилам. Сегодня кто то из вас может стать одним из семи и получить 100 000 тысяч рублей. Далее ежемесячно каждого числа месяца ( число месяца это день вашей регистрации) получать от сети салона 5 000 тысяч рублей. Для решения вашего вопроса на большую сумму вы также можете с ней обсудить я считаю она вас поймёт и не откажет! Вся работа оплачивается в размере 350 рублей это единая оплата которая от вас потребуется для регистрации постоянного клиента. Для того чтобы оправить заявку и стать постоянным клиентом от вас требуется: 1) Написать отправить первое ваше обращение к Ангелине 2) Вам необходимо оплатить регистрацию в размере 350 рублей на счет который укажет Ангелина 3) Пройти небольшой социальный опрос (ответить на пару её вопросов) 4) Отправить полное ф.и.о полный адрес проживания 5) Отправить номер счета для зачисления выплаты в размере 100 000 на этот же счёт вы ежемесячно будете получать 5 000 Требования у нее скромные как вы видите, суммы отправляемые вам приличные! Желаю вам всего наилучшего, стать ее клиентами и не знать финансовых трудностей. С Уважением Катерина! Приём заявок написать письмо Ангелине angelinasmoktunova@gmail.com 2-7 Ответить Андрей 18.09.2020 15:57 Reply to Катерина Спасибо Ангелине за её финансовую помощь. 0-1 Ответить Владимир 23.09.2020 16:17 Reply to Андрей Тебе сколько заплатили за этот комментарий! 10 Ответить Владимир 23.09.2020 16:15 Reply to Катерина Да по моему это сплошной лохотрон! Переведёт 100000 тысяч а ей нужно перевести 350 рублей предоплату требуют только мошенники! Не ведитесь никто! 10 Ответить Наргиза 26.08.2020 22:35 Люди добрые, помогите кто сколько может, мне больше не на кого надеяться, номер карты сбербанка 5336 6903 3654 0218 Спасибо!! 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:23 Reply to Наргиза пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:41 Reply to Наргиза Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Елена 28.08.2020 23:41 Товарищи , помогите 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:41 Reply to Елена Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Елена 28.08.2020 23:49 Товарищи помогите пожалуйста решить проблему, школа далеко, хочу машину,хоть Жигули, чтоб только рабочие хочу купить, и корову.Qiwi +79891974185 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:30 Reply to Елена пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:41 Reply to Елена Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Екатерина 29.08.2020 00:55 Прошу вас помогите ситуация крайне без выходная!!! Я не могу собрать ребенка в школу…. Понадеялась на горе папашу , просто он обещал, а в итоге он сказал нету денег и в ближайшее время не будет…. Вообщем ребенку в школу идти а у меня на счету 0.86 и ничего не купленно…. Помогите кто сколько сможет номер карты: 4817 7600 2826 9235 очень надеюсь на вашу поддержку!!! Заранее спасибо!!! 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:23 Reply to Екатерина пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:42 Reply to Екатерина Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Артем 29.08.2020 11:08 Попал в очень тяжелую ситуацию с кредитами, точнее микрозаймами. Взял один, затем, чтобы погасить первый взял второй и т.д. Сумма долга сейчас набежала больше 200 т.р. Банки кредиты не дают. Работаю официально, стабильный заработок, но все деньги уходят на пролонгации займов. Моя карта: 4242 0414 7298 7019. Qiwi кошелек: +79508464936. прошу помощи. Даже не безвозмездно. Если вы решите мне помочь, то напишите мне на почту LightUnicorn1982@gmail.com сумму помощи. Со временем всем отдам. Так же, если вы сомневаетесь в моей честности, то можете написать на почту и я предоставлю подтверждение своих долгов. Всем кто поможет огромное Спасибо. 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:30 Reply to Артем пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:43 Reply to Артем Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Марк 02.09.2020 09:12 Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо) 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:24 Reply to Марк пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:43 Reply to Марк Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Марк 02.09.2020 09:14 Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину, может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо за помощь 00 Ответить Екатерина 02.09.2020 10:50 Здравствуйте всем нужна помощь в покупки инвалидного кресла для ребенка. У ребенка несовершенный остеогинез ребенок ломается постоянно. Карта привязана к номеру 89967062603. 00 Ответить иван 02.09.2020 11:44 добрый день.помогите пожалуйста рублей 500-600.сходить в магазин.я бы не попросил но сейчас на больничном.попал с другом в аварию.перелом руки в двух местах.помощи ждать не от кого.спасибо за понимание карта 4276540048379501 00 Ответить Наталья 02.09.2020 16:51 Нужны деньги на реабилитацию (инсульт+перелом) 250000 рублей- очень хочу подняться, помогите,кто может Qivi кошелек+79159327296 00 Ответить Сергей Германович. 11.09.2020 10:18 Reply to Наталья Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании. alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович. 00 Ответить Николай 02.09.2020 18:21 До 2020 года у меня было все хорошо, была работа, жил у родственников и ни чего не предвещало беду. В начале 2020 года из за банкротства компании я потерял работу, из за пондемии быстро найти другую не получилось, начались финансовые проблемы, не чем стало платить за кредиты и за жилье, родственники выписали меня из дома и попросили съехать. Вот так я оказался на улице без средств к существованию, на работу без прописки ни кто не берет. Перебиваюсь копеечными подработками чтоб хоть на еду хватало. Может хоть кто нибудь откликнется на мою проблему( беду ). Так хочется иметь хоть не большой но свой уголок. Киви 89833890728 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:25 Reply to Николай пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:45 Reply to Николай Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Юлия 03.09.2020 07:55 Помогите если это возможно я не могу зделать анализы ребёнку нет денег а в детской поликлинике ничего не делают а ребёнку всё хуже и хуже судороги по 40 мин, давление и сахар повышается. 00 Ответить денис 03.09.2020 20:07 oyhugb 00 Ответить денис 03.09.2020 20:12 Денис нужна финансовая помощь на операцыю кто сколько сможет для матери. ром. кар. 5536 9138 4912 3860 00 Ответить Татьяна 03.09.2020 23:10 Здравствуйте. Никогда не думала, что могу попасть в такую ситуацию, что придётся просить у людей помощи. Обычно сама помогала, но видно этот день настал. Обманул самый близкий и родной человек. Осталась с двумя детьми. Дочке скоро 16 исполнится, а сыну 1,5 годика. Живём на съёмной квартире, которую я оплачиваю с детских денег. У младшего сына в рождённая правосторонняя косолапость. Год гипсовались, но из-за того, что у ребёнка атопический дерматит с рождения(аллергия) не можем выпрямить ножку. Сменили кучу ортопедов последний выписал тутор на правый голеностопный сустав, стопу. Узнавала в ортопедическом салоне, он стоит 4500 рублей. У меня нет возможности на данный момент купить. Поэтому прошу, люди добрые кто сколько сможет. Всё документы, направления могу отправить по ватсапу. Номер карты 5570718338124791(минбанк), номер телефона для связи через ватсапу 89654525394. Заранее всем спасибо. 00 Ответить Сергей 21.09.2020 12:09 Reply to Татьяна пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:45 Reply to Татьяна Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Иван 04.09.2020 02:56 Помогаю деньгами тем, кому они реально нужны ! пишите на почту, постараемся помочь — dushakov94@bk.ru 10 Ответить Александр. 12.09.2020 10:53 Reply to Иван Здравствуйте Иван.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Я взял кредит в Сбербанке на лечение и вставку зубов,нечем было есть.Но 3 месяца назад на производстве вследствие несчастного случая получил сложный закрытый перелом правой ноги,который заживает очень трудно.Передвигаюсь пока что с тростью.Кредиты в 5872 рубля ежемесячно я перестал платить,просто неоткуда.За это время вместе с пени накопился долг в 28000 рублей.Платить нечем.Надеюсь скоро выйти на работу и смогу сам обслуживать кредит.Но не уверен в этом.Нога не заживает,течет какая-то дрянь из нее.Прошу вас и умоляю помочь мне в выплате хотя бы этой суммы в 28000 рублей.Меня уже замучили звонками и угрозами.Жизнь превратилась в кошмар.Карта 5336 6903 4008 8691. 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 20:46 Reply to Александр. Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Александр 04.09.2020 14:53 Добрый день. Хочу закончить курсы масажиста и помогать людям. Работаю техником по пожарной сигнализации зп 40т . 10т кредит 17 ипотека + 5-7т камуналка . Купить кушетку и курсы нет возможности. Если есть у кого возможность помогите. На практике массаж бесплатно приходите. Помочь по номеру телефона 8963 695 41 01 10 Ответить Сергей 21.09.2020 12:10 Reply to Александр пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:04 Reply to Александр Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Екатерина 04.09.2020 21:10 Попала в сложную финансовую ситуацию, набрала кредиты, попадала в больницы, не платили на работе, влезла в микрофинансовые долги, каждый день звонят коллекторы, платить нечем, пожалуйста помогите.. Карта: 5336 6903 8699 1907 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:32 Reply to Екатерина пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Сергей 21.09.2020 12:11 Reply to Екатерина пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:04 Reply to Екатерина Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Lana 05.09.2020 02:03 Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы. Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт. прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:27 Reply to Lana пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:05 Reply to Lana Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Александр 05.09.2020 10:48 Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты — https://go.cityclub.finance/click-BQLU1RW2-KIGQCNLB?bt=25&tl=1 0-1 Ответить Наталья 05.09.2020 18:24 Очень хочу пройти реабилитацию и подняться(инсульт+перелом шейки бедра) на первое время нужно 250000 рублей.У кого есть возможность и желание — помогите пожалуйста.Благодарю. Всем здоровья и благополучия. С уважением Наталья 00 Ответить Сергей 21.09.2020 12:11 Reply to Наталья пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анна 06.09.2020 03:59 Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:33 Reply to Анна пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:05 Reply to Анна Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Анна 06.09.2020 04:10 Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428 00 Ответить Сергей 21.09.2020 12:12 Reply to Анна пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:06 Reply to Анна Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить олеся 07.09.2020 22:41 помогите , нужно срочно 20000 руб , на ремонт , провести воду в дом, надоело ходить с ведрами 2202201369464959 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:28 Reply to олеся пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:06 Reply to олеся Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Мария 08.09.2020 01:21 Здравствуйте, срочно нужно поменять крышу у дома кредиты не дают. Если бы жила одна не просила бы, но у меня трое несовершеннолетних на руках не проходите мимо пожалуйста мимо помогите кто сколько может 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:29 Reply to Мария пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:07 Reply to Мария Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Мария 08.09.2020 01:24 Номер карты 63900267 9007411873 это я мама троих детей кому нужно поменять крышу у дома будем благодарны всем кто откликнется 00 Ответить Виктория 08.09.2020 06:26 Здравствуйте добрые люди очень срочна нужна помощь на продукты на работе сократили осталась без работы с двумя детьми на руках мне просто завтра вообще не чем будет кормить помогите пожалуйста 5570309348636642 моя карта буду очень сильно благодарна не оставайтесь равнодушными пожалуйста 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:32 Reply to Виктория пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Елена 08.09.2020 13:19 Помогите срочно нужны деньги болею у меня 2 детей с мужем я не живу скиньте на карту кто сможет 5000рн к 5164 7300 0167 0168 00 Ответить Сергей 21.09.2020 12:14 Reply to Елена пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:08 Reply to Елена Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Евгений 08.09.2020 13:49 Прошу помощи. Взяли ипотеку в сбербанке на строительство дома в 2018 году 2600000 рублей, платеж ежемесячный 29539 рублей. Я работаю, з/п всего 14250, жена в декрете. Платить стало невозможно. Прошу помощи, кто сколько может. Заранее огромное спасибо. Номер р/с 42307810135030029666. 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:34 Reply to Евгений пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:08 Reply to Евгений Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Максим 08.09.2020 14:47 Добрый день. Очень прошу финансовой помощи. Несколько лет не получается вылезти из кредитов. Уже должен МФО 160000 р. Долги по коммуналке. Людям должен уже 150000 р. У меня трое детей, жена не работает. Как выбраться не знаю. Проценты капают, отдавать нечем. Необходимо 700000 р. чтоб начать жить, а не существовать. Помогите пожалуйста. Безвыходная ситуация. Карта 4276280011448732. Спасибо огромное! 00 Ответить Сергей 19.09.2020 19:34 Reply to Максим пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:12 Reply to Максим Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Анна 08.09.2020 16:42 Здравствуйте, меня зовут Аня я мама двоих детей , 7 и 13 лет они единственное что у меня есть , муж к сожалению попал в тюрьму на 10 лет , осталась без работы на время пандемии и в то же время ребёнок пошёл в первый класс и т.к у меня нет ни кого приходиться водить Лерочку пока самой . В этот момент произошло несчастье средств нету чтоб приобрести холодильник он сломался , а живу я в бараке 24 кв м и там постоянно перебои со светом возможно из за этого , кому не жалко помогите средствами приобрести новый я буду очень благодарна вам !!!! 639002729071631383 Сбербанк Анна Юрьевна 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:44 Reply to Анна пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:12 Reply to Анна Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Елена 08.09.2020 19:03 Я нахожусь в тежелой сетуации у меня 2детей нехватает денег на еду икомуналку 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:44 Reply to Елена пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анастасия 08.09.2020 22:51 Здравствуйте меня зовут Анастасия мне 48лел я председатель СНТ таболинка в городе Камызяке у нас большая проблема живя у воды мы не можем провести себе в СНТ воду уже 30лет у нас нет питьевой воды администрация обещала мы ждали ждали а в итоге оказались в пролете нам сказали что нужно два миллиона а где их взять у нас одни пенсионеры у нас жара стоит 48градусов в тени трубы прогнили едва хватает на ремонт люди действительно не могут собрать таких денег взять кредит не представляется возможным платить не чем будет люди добрые помогите прошу вас чем сможете поверьте ни одна копейка не уйдет в чужие карманы стыдно просить но прошу не за себя людям хочется помочь у нас в СНТ 280 участников если кто от чистого сердца сможете оказать нам помощь заранее благодарны номер карты нашего казначея 2202200817358607 номер телефона председателя 89678346700 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:45 Reply to Анастасия пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:13 Reply to Анастасия Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Михаил 09.09.2020 01:50 Доброе время суток люди добрые! Прошу финансовой помощи, с работы сократили подработак нет из-за пандемии за съем жилья больше нечем платить 15.08го выселение! Кто скока сможет выручить на дорогу до дома! Номер карты Сбербанка 2202200652831049! Заранее огромное спасибо! Счастья, здоровья вам! 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:46 Reply to Михаил пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:13 Reply to Михаил Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Олеся 09.09.2020 14:06 Собрала детей в школу! Долг 30000!Просто кошмар. Как жить? Люди? 5547598366695056 Верю в чудо! Спасибо! 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:46 Reply to Олеся пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:13 Reply to Олеся Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Светлана 09.09.2020 16:40 Помогите пожалуйста, потерял работу 3 кредита, денег даже на еду нету, очень прошу кто чем сможет, на яндекс деньги.410019075662730 заранее большое спасибо. 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:47 Reply to Светлана пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:14 Reply to Светлана Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Татьяна 09.09.2020 17:58 Помогите пожалуйста,осталась одна с тремя детьми и мошенники украли последние 25000 руб.Помогите пожалуйста,ситуация очень сложная 2202 2004 4156 6922 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:48 Reply to Татьяна пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:14 Reply to Татьяна Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Раиса 10.09.2020 00:58 Прошу помощи. Обрести жилье. Мне 60 лет. После двух операций на глаза. Застройщик обманул. Пожалуйста, помогите. карта сбербанка 4817760218399727 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:48 Reply to Раиса пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:15 Reply to Раиса Пишите на почту doktor130858@gmail.com 00 Ответить Олеся 10.09.2020 03:37 Привет! Я в положение, срок 37 недель, скоро рожать . У меня есть кредит и я хочу погасить его, как можно скорей. Если у вас есть возможность мне помочь я буду вам очень благодарна. Я уверена, что если мы будем помогать друг другу, наша жизнь станет намного лучше. Всем спасибо❤ 4274 3200 2620 9562… 00 Ответить Иван 10.09.2020 09:45 Если кто может помочь финансово помогите 2202 2009 7525 5116 нужно срочно погасить кредит пожалуйста 00 Ответить Сергей 21.09.2020 09:50 Reply to Иван пишите на почту kabanenko278@gmail.com 00 Ответить Анатолий 21.09.2020 23:15 Reply to Иван Пишите на почту doktor130858@gmail.com 10 Ответить Загрузить ещё комментарии
Терміново потрібні гроші. 13тисяч .
Залишилося часу менший чим 24год. Допоможе хто зможе.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
КОМУ -НУЖНА ДЕНЕЖНАЯ ПОМОЩЬ ПИШИТЕ Я ПОМОГУ ВАМ milana477mila@gmail.com
Спасибо Вам
Прошу помощи не могу зделать все анализы ребёнку врачи ничего не делают скорые приезжают и уезжают ребёнок бьётся в судорогах подымается сахар и давление моей доченьке всего 6 лет а врачи наши говорят что вроде всё хорошо я несплю ночами и доченька тоже если кто может помогите. Прошу не осуждайте я просто незнаю что делать денег нет я не работаю так как сама больна.
Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты по ссылке —
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Нужна помодь деньгами
Нужны деньги для оплаты кредита в размере 35000р, плотить нечем, из за пандемии потерял хорошую работу и живу на подработках, номер карты 4276400052754042
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте мне нужна помощь
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите пожалуйста, надо срочно 27 000,номер карты 4890494697538270
kabanenko278@gmail.com
ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
ВЫ ПОМОГАЕТЕ ЛЮДЯМ
Здравствуйте,Марина.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Недавно брал кредит в Сбербанке в 150000 рублей на лечение и имплантацию зубов.Нечем есть.Но 3 месяца назад на производстве получил закрытый перелом правой ноги шириной 1,8мм и потерял работоспособность.Кредит перестал платить.Моя жизнь превратилась в ад,мне постоянно звонят,шлют сообщения,звонят незнакомые люди.Ежемесячно я должен был платить по 5872 рубля.За три месяца долг вместе с процентами вырос до 28000 рублей.Может быть в октябре выйду на работу и смогу самостоятельно обслуживать долг,но сейчас не могу.Я прошу вас и умоляю,если можете,помогите мне. Карта 5336 6903 4008 8691.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Нужна помощь нечем платить кредит осталось заплатить 25000 т р не могу выйти на работу перелом ноги и руки
4890 4947 4751 4438 киви
кредит в 300000р. не могу закрыть нужна помощь ! Готов отработать!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите пожалуйста!!!!Я в отчаянии.Из-за пандемии организация ушла в простои,зарплата упала в разы.Огромный кредит в 2 миллиона,заблокировали карту.Жить не на что,а у меня семья.Подработок не найти,так как устроен официально.Увольняться не хочу,потеряю стаж.Я уверен,что наладится,но вот только когда,не знает даже начальство.Помогите,ПРОШУ,Я верну,обещаю,как только работа пойдёт.Вот карта,на которую можно перевести:2202 2004 9964 9612.Телефон для связи со мной,чтоб обсудить детали:8 922 093 85 71.Меня зовут Александр
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте! Меня зовут Алёна Рождественская 1982 года рождения,из города Выкса Нижегородской области. Мать-одиночка,воспитываю дочь 11 лет. Оказалась в тяжёлой жизненной ситуации. Нет родственников, нахожусь на больничном листе более 2 года(не могу восстановиться после операции на позвоночнике),передвигаюсь на костылях и с помощью трости. А сейчас в данный момент только после очередной операции ещё с неснятыми швами выписали домой. Официально числюсь на заводе (сортировщик-сдатчик) но приступить не могу-цех считается тяжёлый и 2-ой список вредности,комиссия не даёт допуск находиться в цеху ,другой работы не предлагают, мутузят меня ,что бы у меня сдали нервы совсем и я просто подала на рассчёт-так как уволить не могу ни по каким статям-как мать одиночку. Выплаты по больничному листу очень малы,не хватает даже на товары первой необходимости, и на продукты питания.,чем могла помогала церковь давали купы,сахар,чай. И с жильём попала в трудную ситуацию-Отец умер не оставив завещание и теперь пришла женщина которая родила от него 2-х детей и подала на ДНК и вступление в права наследства.Полтора года водит меня по судам.У неё мама действующий врач в Выксе-даже суд не берёт во внимание-что она любовница была-суд все права на её сторону перевёл.Третий год живу на чужой жил площади(откуда меня выгоняют).Не могу восстановиться после операции -любовница покойного отца водит меня по судам и полиции.Обращалась во все инстанции-документы что дом (в котором я и дочь прописаны-приведён этой женщиной в не жилое состояние- заключение есть)-соц.защита города Выксы видела и знает моё положение.Писала уполномоченному по правам ребенка-спустили в соц.защиту города Выксы.Пришли посмотреть,и ушли. Все власти предпочли не замечать нас и нашу проблему.Только с экрана телевизора говорят о помощи-но всё ощутила на себе-НИ ЧЕГО.По этому осталось обратиться к ВАМ-неравнодушным гражданам о помощи.Спим на одной кровати.У дочери нет компьютера.Дом чужой экономим газ,пол холодный-может есть возможность у кого-то отдать ковёр на пол.У нас нет ни чего,даже холодильник чужой.Наш дом разваливается и разграблен.. Только что выписали из больницы после операции,состояние не очень хорошее.Требуются дорогие препараты для восстановления.Очень прошу откликнуться и помочь неравнодушных людей . Буду рада любой помощи.За ранее Вас благодарю . С уважением к Вам Рождественская Алёна..Будем рады самой маленькой копеечки.Не оставайтесь равнодушными, помогите нам, пожалуйста.Мой номер телефона-89049203014.Я не скрываюсь можете приехать к нам ,я вам все документы предоставлю.
Мне нужна помощь
Здравствуйте, меня зовут Алексей, я полная сирота, я подавал документы на государственное обеспечение, жду долго, прошу вашей помощи, кто сколько может, мне хочется купить себе одежды, кроссовки уже в дырках, опека говорит жди денег тогда купишь уже как месяц ношу одну и туже одежду, уже наступает холод не знаю что мне делать, если нужно отправлю документы то что я сирота полная. Прошу пожалуйста вашей помощи кто сколько может: 6769 0700 2643 1032
Помогите пожалуйста нужно 5000 тысяч рублей перевести деньги можно по номеру телефона сбербанк онлайн 89045932644
ЗДРАВСТВУЙТЕ МНЕ НУЖНА СРОЧНО ЗА КВАРТИРУ ПЛАТИТЬ НЕ ЧЕМ ДЕТЕЙ НЕ ЧЕМ КОРМИТЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Здравствуйте! Мне нужна помагите пожалуста сваи праблем решим потом вернуться
Очень стыдно и не удобно писать тут и просить деньги у не знакомых людей. Но ситуация Беззысходная. Помогите люди прошу, муж привез к себе на родину с ребенком и кинул тут и теперь я с дочкой маленькой одна. Без денег, без еды. Я гражданка Беларусии, а муж РФ но он ничего не оформил. И я ничего не оформила так как он сказал что сам все оформит. Но не оформил. И теперь я не знаю как мне уехать от сюда ребенка кормить нечем, и уехать не за что! Помогите пожалуйста если есть еще добрые люди. Если что киньте кто сколько может на карту что бы моя дочь не страдала. 4276 3800 9389 0627 Мария ф
А вы реально помогаете!?
Добрый день, прошу материальной помощи для своей семьи. Живем в глубинке, с матерью и бабушкой, они обе на пенсии. У нас несколько кредитов, которые уходят на поддержание нашего старого дома от окончательного разваливания. Пенсия маленькая, работы(особенно теперь в пандемию) здесь у нас высокооплачиваемую не найти. Кредиты давят, дом стареет, а я хочу увезти мать с бабушкой туда, где они будут спокойно радоваться жизни. Я не прошу халявы, мне нужна помощь в получении необходимой профессии(3D-специалиста), для которой требуются хороший новый компьютер, графический планшет и оплата онлайн-университета. Средняя зарплата 3D специалиста 100т.р., то есть через год-полтора я смогу решить все наши проблемы и обеспечить родителям достойную жизнь. Но мне нужна помощь, один я не справлюсь, перепробовал уже всё, что можно… В будущем даю слово, что так же займусь помощью нуждающимся, ведь безнадежность порой хуже смерти…
Прошу Вас, дайте мне шанс. Сумма нужна немалая, около 120 000р, но если хотябы часть, уже будет попроще.
Карта сбербанка 4817 7601 6826 7346
Помогите пожалуйста🙏
Прошу финансовую помощь. Кто Сколько сможет Сбербанк р / счёт 42306810662032420015 спасибо большое
Вы всем помогаете?
Здравствуйте марина моей семье очень срочно нужна помощь ..нам нужно восстановить срочно дом после пожара сам пенсионер пенсия 6800 жена уволилась с работы по состоянию здоровья чтобы ей встать на группу нужно обследование а все платно помимо всего нас еще и кредитами обложили 20 процентов высчитывают с пенсии общая сумма кредитов более 2500000 тыс около 40 тыс нужно на обследование в общей сложности нам нужно около 850 тыс это вместе с ремонтом дома подробно могу написать с почты и подтвердить все сказанное документами помогите пожалуйста уже холод а жить нам практически не где да и жене нужна помощь затягивать нельзя и звонками замучили по кредитам за ранее спасибо очень надеюсь на отклик помощь можно прислать на карту 2202200344154453 карта мир сбербанк или 4817760233155716 карта виза сбербанк .. с надеждой Анатолий Т.
Можете помочь мне? Я мать 4 деток.
Я не знаю как обратиться к ВАМ, раньше можно — товарищи, сейчас господа?- не факт я пенсионер -11тыс так меня оценило государство.
Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше
Помогите счет 5469 1800 1258 4457 жить осталось недолго.хочу последние дни прожить чуть лучше
Помогите!киви кошелёк 9133317546
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте!Прошу вас о помощи!Я мать одиночка,маленький ребёнок на руках,очень срочно нужны деньги на оплату комнаты..Нужно оплатить 15 тысяч.Кто сколько сможет киньте на киви кошелек 89588206382. Прошу вас помогите
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
ПРОШУ ПОМОЩИ В РАЗМЕРЕ 250000 РУБ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ.ЖИТЬ НЕГДЕ.РОДСТВЕННИКОВ БЛИЗКИХ НЕТ.ПОЛУЧИЛ КОМПРЕССИОНЫЙ ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА.ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ У ЗНАКОМЫХ.НОМЕР КАРТЫ 639002499034792900 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ВАМ ВСЕМ
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
dengami.pomogu@bk.ru помогу деньгами пишите
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ. номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429
Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ
Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании.
alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович.
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите мне
ПРОЕКТ ВЗАИМОПОМОЩИ ПРЕДЛАГАЕТ СРОЧНУЮ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ СВОИМ УЧАСТНИКАМ.
Уточняется сразу:
Проект никаких кредитов и займов НЕ ВЫДАЕТ
Всяческого «заливами», «выводом средств из абстрактных банков» и прочего рода сомнительными схемами НЕ ЗАНИМАЕТСЯ.
И это не благотворительный фонд, хотя и есть возможность бесплатной регистрации.
ОБЩАЯ СУММА ПОДДЕРЖКИ ОГРАНИЧЕНА ТОЛЬКО ВАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
СРОК начала ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ — от 3 дней с момента регистрации в Проекте.
Страна проживания и возраст участников значения не имеет.
Все вопросы по адресу: pvzaimopomoshch-kontakt@mail.ru
или прикреплённому к профилю данного объявления.
Помогу в сложной финансовой ситуации annalaz4renko@yandex.ru почта
Помогите если это возможно мне очень нужна помощь моя доченька болеет ей 6 лет у неё судороги высокое давление и сахар повышается нужно обследование врачи ничего не делают а у меня не денег пройти платно я не работаю так как сама больна.
ЗДРАВСТВУЙТЕ.Меня зовут Антонина.я не прошу конкретных сумм,благодарна буду любой помощи.Я не употребляю наркотики и алкоголь,не веду аморальны образ жизни. Сама не понимаю как так вышло. в 2014 г. обнаружили ВИЧ.слезы,истерика,депрессия.чуть руки на себя не наложила.Сын остановил.Смерилась куда деваться.пару месяцев назад попала в больницу с плевритом обнаружили туберкулез с полным распадом легких.срочная госпитализация.от госпитализации я письменно отказалась так как во время карантина потеряла работу и денег не то что не хватает их нет ни на лечение не на питание.плюс ещо и сын студент учится в другом городе.а самое главное стыдно признаться родным и близким.лечение амбулаторно возможно но на это нужны средства.люди если есть такова возможность ПРОШУ ВАС ПОМОГИТЕ. номер карты РНКБ 2200020106003348 СЧОТ ПОЛУЧАТЕЛЯ 40817810284080087429
Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы. Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт.
прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔
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пишите на почту kabanenko278@gmail.com
скажите пожалуйста здесь действительно помогают просто не написано не одного отклика.. сами понимаете сейчас везде столько сайтов мы с женой уже попадали в ловушку на наших бедах просто решили нажится но вовремя нам подсказали кто это поэтому и приходится спрашивать извините что спросил ..
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Анна здравствуйте, я не многодетная, не больная. но попала в тяжелую ситуацию, не ожидала что окажусь слабой. работаю на двух работах, но сил больше нет. перенесла инсульт, но выкоробкалась и опять пахать. но пока тогда болела возник долг отдать не могу пока, помогите сколько можете40817810706402534159
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте,Анна.Меня зовут Александр,мне 58 лет.В результате несчастного случая на производстве я получил сложный закрытый перелом правой ноги,который очень трудно заживает.Возраст уже не тот.И уже 3 месяца не могу выплатить ежемесячные комиссии по моему кредиту в Сбербанке в 5872 рубля ежемесячно.Просто не в состоянии пока работать.Вместе с процентами и пенни мой долг составляет 28000 рублей.Прошу вас и умоляю,это крик души о помощи,помогите мне этой суммой.Начну работать,я верну вам ее.Карта 5336 6903 4008 8691
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте, прошу помощи, мне нечем кормить детей ,с работы распустили без сохранения заработной платы ,помогите нам пожалуйста 30 рублей на молоко и хлеб карта сбербанка 5336690006920658
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте! Сегодня вы смело можете обратиться к владелице сети салонов красоты которая проявила свою инициативу в поддержке людей в трудном финансовом положении.
Не нужно больше вам тратить время на поиски финансирования.
Ангелина еженедельно регистрирует по 7 человек
Каждую неделю 7 человек получают по 100 000 тысяч рублей.
Я как постоянная клиентка салона красоты и близкая подруга владелицы Ангелины оставлю вам ее адрес отправите всё что я указала согласно её установленным правилам.
Сегодня кто то из вас может стать одним из семи и получить 100 000 тысяч рублей.
Далее ежемесячно каждого числа месяца ( число месяца это день вашей регистрации) получать от сети салона 5 000 тысяч рублей.
Для решения вашего вопроса на большую сумму вы также можете с ней обсудить я считаю она вас поймёт и не откажет! Вся работа оплачивается в размере 350 рублей это единая оплата которая от вас потребуется для регистрации постоянного клиента.
Для того чтобы оправить заявку и стать постоянным клиентом от вас требуется:
1) Написать отправить первое ваше обращение к Ангелине
2) Вам необходимо оплатить регистрацию в размере 350 рублей на счет который укажет Ангелина
3) Пройти небольшой социальный опрос (ответить на пару её вопросов)
4) Отправить полное ф.и.о полный адрес проживания
5) Отправить номер счета для зачисления выплаты в размере 100 000 на этот же счёт вы ежемесячно будете получать 5 000 Требования у нее скромные как вы видите, суммы отправляемые вам приличные!
Желаю вам всего наилучшего, стать ее клиентами и не знать финансовых трудностей. С Уважением Катерина!
Приём заявок написать письмо Ангелине angelinasmoktunova@gmail.com
Спасибо Ангелине за её финансовую помощь.
Тебе сколько заплатили за этот комментарий!
Да по моему это сплошной лохотрон! Переведёт 100000 тысяч а ей нужно перевести 350 рублей предоплату требуют только мошенники! Не ведитесь никто!
Люди добрые, помогите кто сколько может, мне больше не на кого надеяться, номер карты сбербанка 5336 6903 3654 0218 Спасибо!!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Товарищи , помогите
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Товарищи помогите пожалуйста решить проблему, школа далеко, хочу машину,хоть Жигули, чтоб только рабочие хочу купить, и корову.Qiwi +79891974185
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Прошу вас помогите ситуация крайне без выходная!!! Я не могу собрать ребенка в школу…. Понадеялась на горе папашу , просто он обещал, а в итоге он сказал нету денег и в ближайшее время не будет…. Вообщем ребенку в школу идти а у меня на счету 0.86 и ничего не купленно…. Помогите кто сколько сможет номер карты: 4817 7600 2826 9235 очень надеюсь на вашу поддержку!!! Заранее спасибо!!!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Попал в очень тяжелую ситуацию с кредитами, точнее микрозаймами. Взял один, затем, чтобы погасить первый взял второй и т.д. Сумма долга сейчас набежала больше 200 т.р. Банки кредиты не дают. Работаю официально, стабильный заработок, но все деньги уходят на пролонгации займов. Моя карта: 4242 0414 7298 7019. Qiwi кошелек: +79508464936. прошу помощи. Даже не безвозмездно. Если вы решите мне помочь, то напишите мне на почту LightUnicorn1982@gmail.com сумму помощи. Со временем всем отдам. Так же, если вы сомневаетесь в моей честности, то можете написать на почту и я предоставлю подтверждение своих долгов. Всем кто поможет огромное Спасибо.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо)
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Увожаемые друзья! Я в чудеса и безвозмездную помощь шибко не верю, но попытка не пытка) коплю на машину, может случиться чудо и исполниться мечта: 4100111076510651 номер моей карты, буду очень благодарен. За ранее всем спасибо за помощь
Здравствуйте всем нужна помощь в покупки инвалидного кресла для ребенка. У ребенка несовершенный остеогинез ребенок ломается постоянно. Карта привязана к номеру 89967062603.
добрый день.помогите пожалуйста рублей 500-600.сходить в магазин.я бы не попросил но сейчас на больничном.попал с другом в аварию.перелом руки в двух местах.помощи ждать не от кого.спасибо за понимание карта
4276540048379501
Нужны деньги на реабилитацию (инсульт+перелом) 250000 рублей- очень хочу подняться, помогите,кто может Qivi кошелек+79159327296
Окажу помощь в лечении. (деньги не отправляю)ЦЕЛИТЕЛЬ
Использую энергетические практики утраченные прогрессивным человечеством. Безмедикаментозная терапия направлена на активацию внутренних резервов, раскрытия скрытого потенциала человеческого организма при любом заболевании.
alpha-centawra@mail.ru Сергей Германович.
До 2020 года у меня было все хорошо, была работа, жил у родственников и ни чего не предвещало беду. В начале 2020 года из за банкротства компании я потерял работу, из за пондемии быстро найти другую не получилось, начались финансовые проблемы, не чем стало платить за кредиты и за жилье, родственники выписали меня из дома и попросили съехать. Вот так я оказался на улице без средств к существованию, на работу без прописки ни кто не берет. Перебиваюсь копеечными подработками чтоб хоть на еду хватало. Может хоть кто нибудь откликнется на мою проблему( беду ). Так хочется иметь хоть не большой но свой уголок. Киви 89833890728
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите если это возможно я не могу зделать анализы ребёнку нет денег а в детской поликлинике ничего не делают а ребёнку всё хуже и хуже судороги по 40 мин, давление и сахар повышается.
oyhugb
Денис нужна финансовая помощь на операцыю кто сколько сможет для матери. ром. кар. 5536 9138 4912 3860
Здравствуйте. Никогда не думала, что могу попасть в такую ситуацию, что придётся просить у людей помощи. Обычно сама помогала, но видно этот день настал. Обманул самый близкий и родной человек. Осталась с двумя детьми. Дочке скоро 16 исполнится, а сыну 1,5 годика. Живём на съёмной квартире, которую я оплачиваю с детских денег. У младшего сына в рождённая правосторонняя косолапость. Год гипсовались, но из-за того, что у ребёнка атопический дерматит с рождения(аллергия) не можем выпрямить ножку. Сменили кучу ортопедов последний выписал тутор на правый голеностопный сустав, стопу. Узнавала в ортопедическом салоне, он стоит 4500 рублей. У меня нет возможности на данный момент купить. Поэтому прошу, люди добрые кто сколько сможет. Всё документы, направления могу отправить по ватсапу. Номер карты 5570718338124791(минбанк), номер телефона для связи через ватсапу 89654525394. Заранее всем спасибо.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогаю деньгами тем, кому они реально нужны ! пишите на почту, постараемся помочь — dushakov94@bk.ru
Здравствуйте Иван.Меня зовут Александр,мне 58 лет.Я взял кредит в Сбербанке на лечение и вставку зубов,нечем было есть.Но 3 месяца назад на производстве вследствие несчастного случая получил сложный закрытый перелом правой ноги,который заживает очень трудно.Передвигаюсь пока что с тростью.Кредиты в 5872 рубля ежемесячно я перестал платить,просто неоткуда.За это время вместе с пени накопился долг в 28000 рублей.Платить нечем.Надеюсь скоро выйти на работу и смогу сам обслуживать кредит.Но не уверен в этом.Нога не заживает,течет какая-то дрянь из нее.Прошу вас и умоляю помочь мне в выплате хотя бы этой суммы в 28000 рублей.Меня уже замучили звонками и угрозами.Жизнь превратилась в кошмар.Карта 5336 6903 4008 8691.
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Добрый день. Хочу закончить курсы масажиста и помогать людям. Работаю техником по пожарной сигнализации зп 40т . 10т кредит 17 ипотека + 5-7т камуналка . Купить кушетку и курсы нет возможности. Если есть у кого возможность помогите.
На практике массаж бесплатно приходите.
Помочь по номеру телефона 8963 695 41 01
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Попала в сложную финансовую ситуацию, набрала кредиты, попадала в больницы, не платили на работе, влезла в микрофинансовые долги, каждый день звонят коллекторы, платить нечем, пожалуйста помогите..
Карта: 5336 6903 8699 1907
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте ,я многодетная мама,Мечтаю приобрести жилье, нужно собрать хотя-бы часть суммы. Помощи нет ни от кого. Денег на покупку жилья нет совсем. Мизерные доходы уходят на прожитие, денег совсем не хватает, а хочется быть в своем гнёздышке и обеспечить ребенку комфорт.
прошу вас, помогите мне, пожалуйста, буду очень благодарна.у нас было желье по банкротство у нас забрали мы остались с 3мя детьми на съёмной желье.умоляю помогите чем можете🤏мы реально в беде((((Помогите пожалуйста поледная надежда на вас😔
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Получите деньги через 3 минуты после заполнения анкеты — https://go.cityclub.finance/click-BQLU1RW2-KIGQCNLB?bt=25&tl=1
Очень хочу пройти реабилитацию и подняться(инсульт+перелом шейки бедра) на первое время нужно 250000 рублей.У кого есть возможность и желание — помогите пожалуйста.Благодарю. Всем здоровья и благополучия. С уважением Наталья
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте, нужна материальная помощь, мне 23 года и так получилось, что я в долговой яме, долг больше 700000 из за мфо. Зарплаты мне не хватает(( Помощи просить негде, банки ничего не одобряют. Нужно 100000 чтобы оформить банкротство. Очень надеюсь, что кто нибудь сможет помочь(( можем связаться по почте и буду отдавать долг , как все наладится. Руки опускаются, а хочется нормальной жизни(( буду очень благодарна за любую помощь. Это не развод и не обман, а последний шанс где то попросить материальную помощь( карта 5469 0700 1159 8428
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
помогите , нужно срочно 20000 руб , на ремонт , провести воду в дом, надоело ходить с ведрами 2202201369464959
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте, срочно нужно поменять крышу у дома кредиты не дают. Если бы жила одна не просила бы, но у меня трое несовершеннолетних на руках не проходите мимо пожалуйста мимо помогите кто сколько может
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Номер карты 63900267 9007411873 это я мама троих детей кому нужно поменять крышу у дома будем благодарны всем кто откликнется
Здравствуйте добрые люди очень срочна нужна помощь на продукты на работе сократили осталась без работы с двумя детьми на руках мне просто завтра вообще не чем будет кормить помогите пожалуйста 5570309348636642 моя карта буду очень сильно благодарна не оставайтесь равнодушными пожалуйста
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Помогите срочно нужны деньги болею у меня 2 детей с мужем я не живу скиньте на карту кто сможет 5000рн к 5164 7300 0167 0168
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Прошу помощи. Взяли ипотеку в сбербанке на строительство дома в 2018 году 2600000 рублей, платеж ежемесячный 29539 рублей. Я работаю, з/п всего 14250, жена в декрете. Платить стало невозможно. Прошу помощи, кто сколько может. Заранее огромное спасибо. Номер р/с 42307810135030029666.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Добрый день.
Очень прошу финансовой помощи. Несколько лет не получается вылезти из кредитов. Уже должен МФО 160000 р. Долги по коммуналке. Людям должен уже 150000 р. У меня трое детей, жена не работает. Как выбраться не знаю. Проценты капают, отдавать нечем. Необходимо 700000 р. чтоб начать жить, а не существовать.
Помогите пожалуйста. Безвыходная ситуация.
Карта 4276280011448732. Спасибо огромное!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Здравствуйте, меня зовут Аня я мама двоих детей , 7 и 13 лет они единственное что у меня есть , муж к сожалению попал в тюрьму на 10 лет , осталась без работы на время пандемии и в то же время ребёнок пошёл в первый класс и т.к у меня нет ни кого приходиться водить Лерочку пока самой . В этот момент произошло несчастье средств нету чтоб приобрести холодильник он сломался , а живу я в бараке 24 кв м и там постоянно перебои со светом возможно из за этого , кому не жалко помогите средствами приобрести новый я буду очень благодарна вам !!!! 639002729071631383 Сбербанк Анна Юрьевна
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Я нахожусь в тежелой сетуации у меня 2детей нехватает денег на еду икомуналку
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Здравствуйте меня зовут Анастасия мне 48лел я председатель СНТ таболинка в городе Камызяке у нас большая проблема живя у воды мы не можем провести себе в СНТ воду уже 30лет у нас нет питьевой воды администрация обещала мы ждали ждали а в итоге оказались в пролете нам сказали что нужно два миллиона а где их взять у нас одни пенсионеры у нас жара стоит 48градусов в тени трубы прогнили едва хватает на ремонт люди действительно не могут собрать таких денег взять кредит не представляется возможным платить не чем будет люди добрые помогите прошу вас чем сможете поверьте ни одна копейка не уйдет в чужие карманы стыдно просить но прошу не за себя людям хочется помочь у нас в СНТ 280 участников если кто от чистого сердца сможете оказать нам помощь заранее благодарны номер карты нашего казначея 2202200817358607 номер телефона председателя 89678346700
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Доброе время суток люди добрые! Прошу финансовой помощи, с работы сократили подработак нет из-за пандемии за съем жилья больше нечем платить 15.08го выселение! Кто скока сможет выручить на дорогу до дома! Номер карты Сбербанка 2202200652831049! Заранее огромное спасибо! Счастья, здоровья вам!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Собрала детей в школу! Долг 30000!Просто кошмар. Как жить? Люди? 5547598366695056 Верю в чудо! Спасибо!
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите пожалуйста, потерял работу 3 кредита, денег даже на еду нету, очень прошу кто чем сможет, на яндекс деньги.410019075662730
заранее большое спасибо.
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Помогите пожалуйста,осталась одна с тремя детьми и мошенники украли последние 25000 руб.Помогите пожалуйста,ситуация очень сложная
2202 2004 4156 6922
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Прошу помощи. Обрести жилье. Мне 60 лет. После двух операций на глаза. Застройщик обманул. Пожалуйста, помогите. карта сбербанка 4817760218399727
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com
Привет! Я в положение, срок 37 недель, скоро рожать . У меня есть кредит и я хочу погасить его, как можно скорей. Если у вас есть возможность мне помочь я буду вам очень благодарна. Я уверена, что если мы будем помогать друг другу, наша жизнь станет намного лучше. Всем спасибо❤ 4274 3200 2620 9562…
Если кто может помочь финансово помогите 2202 2009 7525 5116 нужно срочно погасить кредит пожалуйста
пишите на почту kabanenko278@gmail.com
Пишите на почту doktor130858@gmail.com